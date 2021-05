Covid Brasile, quasi 50mila nuovi contagi in 24 ore

Sono quasi 50mila le persone che hanno contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore in Brasile. Lo rende noto il ministero della Sanità brasiliano parlando di 49.768 contagi nell’ultima giornata e aggiornando a 16.391.930 il numero dei casi positivi registrati nel Paese. Sono invece 2.371 le persone che hanno perso la vita per complicanze nelle 24 ore trascorse, 459.045 dall’inizio della pandemia.

In Brasile si sta registrato una seconda ondata di contagi, che ha provocato il collasso del sistema sanitario in molte zone. Finora nel Paese sono state vaccinate 65,5 milioni di persone contro il Covid-19.