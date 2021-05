Calcio: Brentford promosso in Premier League

Londra, 29 mag. – (Adnkronos) – Il Brentford conquista una storica promozione in Premier League grazie al successo nella finale di playoff di Championship per 2-0 sui gallesi dello Swansea, grazie alle reti di Toney su rigore e Marcondes. Dopo aver chiuso al terzo posto in Championship, gli inglesi sono la terza ed ultima squadra a salire in Premier, dopo Norwich e Watford. L’ultima partecipazione nel massimo campionato inglese per il Brentford risale a 74 anni fa, quando il campionato si chiamava First Division: quella di oggi dunque è la prima promozione di sempre del club in Premier.