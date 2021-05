Dl Semplificazioni: Licheri (M5S), ‘velocità e piena legalità in continuità con Conte 2’

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Speditezza ma nella piena legalità: esattamente ciò che chiedevano mesi fa e che proponevamo col governo Conte. Il nuovo decreto Semplificazioni, approvato dal Governo oggi, contiene molte norme chieste dal MoVimento 5 Stelle. Scongiurata la pericolosa sospensione del codice degli appalti, come chiedeva qualcuno”. Così il capogruppo al Senato del MoVimento 5 Stelle Ettore Licheri, dopo il via libera al dl Semplificazioni.

“Un decisivo passo in avanti con l’assenso delle parti sociali per alcune modifiche ragionate al regime del subappalto, oltre alla semplificazione delle norme per accedere al Superbonus 110%. In continuità col lavoro fatto da Giuseppe Conte e dal MoVimento 5 Stelle la governance del PNRR resterà quella proposta dal precedente Governo, a riprova dell’inconsistenza di certe polemiche alimentate ad arte qualche mese fa. Del resto si sa, il tempo è galantuomo”.