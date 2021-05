Tennis: Roland Garros, Djokovic, Nadal e Federer nella stessa parte del tabellone

Parigi, 27 mag. – (Adnkronos) – Sorteggiato il tabellone del Roland Garros, secondo Slam del 2021, in programma da domenica 30 maggio al 13 giugno sui campi in rosso di Parigi. Per la prima volta in un Major, Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer sono stati inseriti nella stessa parte di tabellone. Si va verso un ipotetico quarto tra Nole e lo svizzero e una semifinale tra il numero 1 del ranking e Rafa, 13 volte vincitore sullo Chatrier. Dieci finora gli italiani in tabellone, con quattro teste di serie. Berrettini (9) debutterà con un qualificato, Sinner (18) contro il francese Herbert, Sonego (26) con il sudafricano Harris e Fognini (27) con la wild-card Barrere. Musetti, che esordisce al Roland Garros, affronta la 13^ testa di serie del seeding, il belga Goffin. Sono nella parte alta del tabellone, quella ‘stellare’ con i big-3, Berrettini, Sonego, Musetti (nel quarto di Federer e Djokovic) e Sinner (nel quarto con Nadal).