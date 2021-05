Strage Brescia: 47 anni da attentato Piazza della Loggia, la città ricorda con la ministra Cartabia

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Siamo testimoni non perché c’eravamo ma perché continuiamo ad esserci”. Con questo ‘manifesto’, domani a Brescia si celebrano memoria, verità e giustizia a 47 anni dalla strage di Piazza della Loggia, un attentato che causò la morte di otto persone e oltre 100 feriti. Era il 28 maggio del 1974 e da allora, ogni anno, otto rintocchi ricordano le vittime: Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari Trebeschi, Vittorio Zambarda. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, parteciperà alla cerimonia e farà sentire la sua vicinanza ai familiari della vittime insieme al sindaco della città, Emilio Del Bono.

“La presenza della ministra della Giustizia è un segnale per tante ragioni ma in modo particolare perché significa riaffermare il principio che la verità, un processo in divenire, continua a impegnare la giustizia e la magistratura, che non abbandona la ricerca di nuovi spazi e verità attorno a questi fatti. La sua presenza ci invoglia, ci sostiene ed è un incentivo a proseguire nelle nostre testimonianze e nella nostra domanda di verità”, sottolinea all’Adnkronos Manlio Milani, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage.