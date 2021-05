Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Io non voglio cancellare il vincolo di mandato ma non ci deve essere un incentivo al trasformismo. Il gruppo Misto non è come al Parlamento europeo, una specie di purgatorio, dove nessuno vuole andare. Da noi ha un sacco di vantaggi, economici, di libertà, di visibilità. E’ un incentivo andarci, questo fa sì che sia un suk”. Lo ha detto Enrico Letta a Quante storie.