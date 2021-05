Pd: in segreteria riforma Fisco, su linee guida confronto nelle prossime settimane

Roma, 27 mag (Adnkronos) – Riforma fiscale e prossime elezioni amministrative: sono stati questi i due temi al centro della segreteria del Pd tenutasi questa mattina al Nazareno. Lo rende noto il Partito democratico.

Il progetto di riforma fiscale del Pd metterà al centro il taglio delle tasse per i redditi medi e bassi e un sistema fiscale rivolto alla crescita delle imprese e alla transizione ecologica, e che veda nella semplificazione e nella cooperazione con i contribuenti la chiave per ridurre l’evasione fiscale, spiega ancora il Pd.

Dopo questa prima riunione nella quale sono state presentate le linee guida della riforma, la segreteria affronterà il tema in modo più approfondito nelle prossime settimane, nelle quali verrà completato anche il confronto con gli esperti, i gruppi parlamentari e le forze economiche e sociali. Per quanto riguarda le elezioni amministrative il centrosinistra – a differenza delle precedenti tornate elettorali – è unito ovunque, e in numerose realtà sarà alleato con il M5S fin dal primo turno. Per quanto riguarda le candidature, nei comuni più importanti sono previste le primarie, che si svolgeranno a giugno inoltrato, conclude il Pd.