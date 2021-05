Omofobia: Malpezzi, ‘tempi certi per aula, basta giochini’

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Mi pare del tutto evidente che non sia sufficiente ridurre il numero delle audizioni senza avere tempi certi per l’approdo in aula del ddl Zan. Noi del Partito Democratico vogliamo portare a casa una legge di civiltà. Basta giochini: chi ritiene importante per il nostro Paese questa legge, lavori con noi contro l’ostruzionismo e l’ambiguità”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi dopo la riunione dell’ufficio di presidenza della commissione Giustizia del Senato.