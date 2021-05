Dl Semplificazioni: Serracchiani, ‘successo Pd stralcio massimo ribasso’

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “E’ un successo dell’azione del Pd lo stralcio del massimo ribasso nelle gare d’appalto. Avevamo chiesto con forza che questo strumento che metteva a rischio la realizzazione di opere di qualità e in tempi rapidi, la sicurezza e la salute dei lavoratori e poteva finire per aprire la strada ad infiltrazioni criminali nei cantieri fosse cancellato dalle ipotesi in campo. Bene dunque lo stop”. Lo afferma Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

“Allo stesso modo -aggiunge- consideriamo una vittoria della linea del Pd la previsione della condizionalità per l’occupazione dei giovani e delle donne nei bandi di gara delle stazioni appaltanti. Il lavoro è la priorità del Partito democratico. Continueremo a batterci perché l’opportunità della ripresa, grazie alle risorse del Pnrr, consenta una massiccia crescita dell’occupazione, soprattutto tra i giovani e le donne”.