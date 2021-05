Comunali: Boccia, ‘centrosinistra unito ovunque, alleanza Pd-M5s nel 50% dei capoluoghi’

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Dei 112 comuni sopra i 15 mila abitanti che andranno al voto in ottobre, abbiamo chiuso le candidature su 46 comuni; al momento il 40% delle candidate sindaco sarà donna. Il lavoro fatto in queste settimane sui territori ha seguito la linea tracciata dal segretario Enrico Letta in Assemblea nazionale: unire il centrosinistra, allargando il campo alle forze civiche e, dove possibile, c’è l’alleanza del centrosinistra unito con il M5S”. Lo ha detto Francesco Boccia intervenendo nel corso della segreteria del Pd che si è svolta questa mattina.

“A differenza delle elezioni amministrative del 2016, quando la coalizione si divise, il centrosinistra si presenta in una coalizione unita ovunque -ha spiegato il responsabile Enti locali-. Unità della coalizione raggiunta anche grazie alla grande partecipazione che sta caratterizzando le elezioni primarie in grandi città come Roma, Torino e Bologna”.

“In due città capoluogo di Regione su sei ci sarà l’alleanza con il M5S sin dal primo turno, così come nel 50% dei comuni capoluogo di Provincia; confidiamo di chiudere nuovi accordi unitari sui territori anche nelle prossime settimane”, ha sottolineato Boccia.