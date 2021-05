Sport: Vezzali, ‘nel sostegni bis nessuna riduzione alle indennità dei collaboratori’

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – “Sono circolate tante info sbagliate sul SostegniBis. Per fare chiarezza ho scelto di attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non c’è alcuna riduzione delle indennità per i collaboratori sportivi! Confermati 220 mln di euro e le indennità minime mensili di 400 euro e massime di 1.200 euro”. Così su Twitter la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Valentina Vezzali. “So bene che serve ancora tanto e che nessuna cifra riuscirà mai a risarcire i danni provocati dal Covid, ma non accetto che si possa speculare sui problemi del movimento sportivo italiano!”, conclude Vezzali.