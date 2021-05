Sclerosi multipla, il 30 maggio si celebra la Giornata mondiale

Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) – Domenica 30 maggio sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica si celebra la Giornata mondiale della Sclerosi multipla, il WorldMSDay, promossa da Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) con la Federazione internazionale sclerosi multipla (Msif). Con il ‘World MS Day’ e con ‘Bentornata Gardensia’ (28, 29, 30 maggio) inizia un ricco calendario di eventi della settimana nazionale della Sm – l’appuntamento con l’informazione sulla malattia – che si svolgerà fino al 6 giugno. Durante questa settimana informativa Aism presenterà il Barometro della Sm 2021, incontrerà le istituzioni per parlare di salute, lavoro ed inclusione e di ricerca. E sarà l’occasione per lanciare il percorso di costruzione dell’agenda della Sm 2025 insieme a tutti gli stakeholder.

#MSconnections è l’hashtag della Giornata Mondiale che si terrà in oltre 70 paesi del mondo. Il tema è dedicato alle connessioni. “I connect, we connect” è lo slogan di questa giornata in cui tutto il mondo è connesso – pronto a ripartire dopo l’emergenza – #insiemepiùforti per superare le barriere e gli ostacoli che rischiano di isolare le persone con SM e limitare la loro piena inclusione sociale.

La sclerosi multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale, è una delle principali cause di disabilità nei giovani. Cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante, colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni in maggioranza nelle donne con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. Le persone con SM sono 2,5 milioni nel mondo, 700 mila in Europa e 130 mila solo in Italia. La sclerosi multipla ha un forte impatto sociale: 5 miliardi di euro è il costo medio annuo della malattia. E’ una emergenza sociale.

La Giornata mondiale della Sm si celebra il 30 maggio con un coro globale che unisce tutti i paesi del mondo in diretta streaming alle ore 14 sulle note di “Beautiful Day” degli U2. Per l’Italia partecipano due ragazze del movimento Aism, Marina e Rachele. Sui canali social di Aism andrà in streaming il concerto di musica sacra del tenore Marco Voleri, persona con SM, con la partecipazione di Beatrice Venezi. Forte sensibilizzazione tv con storie di persone con sclerosi multipla nelle principali trasmissioni televisive.

Ritorna inoltre, il 28, 29 e 30 maggio, ‘Bentornata Gardensia’, la manifestazione di Aism di raccolta fondi per la ricerca e per continuare a garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con Sm sul territorio, ora più che mai fondamentali. Già da ora è possibile prenotare la propria pianta di Gardenia, a fronte di una donazione minima di 15 euro, contattando la Sezione provinciale della propria città il cui elenco è consultabile su .

Dal 31 maggio e fino al 6 giugno si terrà un fitto programma di iniziative per la Settimana nazionale della Sm, l’annuale appuntamento di Aism con l’informazione sulla malattia. Si apre il 31 maggio con la presentazione del Barometro della sclerosi multipla 2021 che fotografa la realtà della Sm in Italia. La giornata sarà l’occasione per lanciare gli appelli alle istituzioni in materia di salute, lavoro e ricerca anche alla luce delle sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ricerca, salute, lavoro e inclusione sociale sono temi che avranno un peso centrale anche negli eventi informativi all’interno della Settimana Nazionale: l’1, il 3 e il 4 giugno si terranno 3 live webcast con diversi attori coinvolti nel mondo della sclerosi multipla. Un momento di dialogo e di condivisione con le istituzioni che fa emergere il piano di collaborazione e di lavoro congiunto tra istituzioni, stakeholder e Aism. Si discuterà delle priorità su cui sviluppare insieme programmi ed azioni, per l’immediato futuro, si parlerà del valore aggiunto portato dalla corresponsabilità tra persone, organizzazioni, istituzioni. Il 5 giugno sarà una giornata dedicata alla ricerca in cui i ricercatori Fism, tutti collegati in streaming, faranno il punto sulle ultime novità scientifiche sulla sclerosi multipla.