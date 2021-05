Roma, 26 mag (Adnkronos) – “@gualtierieurope il voto utile è quello che ti fa governare. Da Ministro per Roma non hai fatto nulla, anzi hai anche bocciato una proposta per la Metro C. Da candidato non hai presentato una proposta. La metti Ama in Acea? E Atac? Basta ciance, qualcosa di concreto”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, replicando alle dichiarazioni del candidato del Pd alla Adnkronos.