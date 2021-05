Omofobia: lettera Pd-M5S-Leu-Autonomie a Casellati, ‘stop ostruzionismo Ostellari’ (2)

(Adnkronos) – I capigruppo di Pd, M5S, Leu e Autonomie nella lettera alla presidente Casellati ripercorrono il percorso in commissione e quindi gli atti di ostruzionismo che sarebbero stati messi in atto dal presidente Ostellari. Da ultimo la calendarizzazione di 170 audizioni. “A conferma della volontà ostruzionistica del Presidente Ostellari, si segnala che il medesimo ha ammesso la richiesta di ben 210 audizioni, diminuite poi a 170, e che, nonostante le reiterate richieste dei senatori di diversi Gruppi parlamentari di rendere noto in seduta l’elenco degli audendi per procedere ad una selezione consensuale – come solitamente avviene in questi casi – abbia tenuto ‘segreto’ l’elenco per circa 10 giorni fino alla seduta del 25 maggio 2021”.

“Per tutti i motivi esposti, qualora il Presidente Ostellari continuasse ad adottare comportamenti palesemente ostruzionistici e pretestuosi, impedendo alla Commissione l’esame del disegno di legge in oggetto e non riducendo a una settimana la durata delle audizioni, nonché la conclusione dello stesso affinché il provvedimento possa essere esaminato dall’Assemblea nella prima settimana di luglio, Le preannunciamo che ci troveremo costretti a chiedere la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo che abbia ad oggetto la calendarizzazione del disegno di legge n. 2005”.

“Per la stima che nutriamo nei Suoi confronti, confidiamo che adotterà tutte le iniziative necessarie a consentire il corretto svolgimento dei lavori della Commissione, nel rispetto del Regolamento del Senato, delle prerogative dei parlamentari e della correttezza istituzionale”.