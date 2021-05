Infanzia: conferenza sui diritti dei minori, Sos Villaggi dei bambini incontra Bonetti (2)

(Adnkronos) – “Questo ci dice che l’Italia è pronta non solo a rinnovare l’impegno ma a ritradurre quell’impegno in un contesto che richiede una ulteriore integrazione e un investimento di scelte e risorse pubbliche importanti che soprattutto si devono rivolgere alla costruzione di reti di comunità che vadano a sostenere realmente un protagonismo fattivo delle bambine e dei bambini nell’ambito della nostra società. E’ un piano nazionale integrato, che parte dalla Convenzione ma si integra con le nuove strategie europee dell’Infanzia e dell’adolescenza, la Child garantuee, gli obiettivi del Millennio dello sviluppo sostenibile e porta in se’ – ha aggiunto Bonetti – anche una novità evidente che è quella di rileggere tutte le politiche pubbliche nei confronti dei bambini creando uno spazio reale di autenticità del riconoscimento della loro esperienza di cittadinanza, del loro essere persone nella nostra società e quindi non solo del loro essere embrioni di cittadini”.

Alla ministra si è rivolta con una specifica richiesta di intervento l’attrice Claudia Gerini, il cui impegno rispetto alla condizione dei minorenni è ben noto. L’attrice ha sostenuto come sia opportuno valutare la creazione di un Tribunale per la Famiglia. Una proposta di riforma giudiziaria così delicata e complessa per la quale la Ministra ha dato disponibilità ad aprire un canale di dialogo.

Alla stessa conferenza hanno partecipato altri importanti relatori, tra cui Carla Garlatti, titolare dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che ha sottolineato come: “ciò che rende la Convenzione particolarmente unica è che stabilisce come il minorenne debba essere considerato un soggetto di diritto, non oggetto di diritto. Per questo dovremmo parlare maggiormente di persone minori di età piuttosto che di minorenni, visto i bambini e i ragazzi sono persone che di minore hanno solo l’età. L’Italia ha fatto la sua parte introducendo norme a tutela dei minorenni, come ad esempio il reato all’induzione al matrimonio, la legge contro il cyberbullismo o la legge di tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Come autorità garante per l’infanzia e adolescenza continueremo a verificare che i diritti contenuti nella Convenzione siano opportunamente e correttamente garantiti”.