Governo: Meloni, ‘sinistra arrogante pretende di portare a casa tutto’

Roma, 26 mag (Adnkronos) – Al governo, “quello che abbiamo visto è una sinistra che pretende di avere in maggioranza pezzi di destra per continuare a fare quello che faceva con il governo di centrosinistra”; una “sinistra arrogante che pretende di portare a casa tutto”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Sky Start.

“L’unità si trova a metà strada, non si può pensare che si fa tutto quello che volevi far tu e poi chi non è d’accordo è sleale”, ha aggiunto la leader di FdI.