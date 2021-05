Vaccino Moderna, efficacia 100% in fascia 12-18 anni

(Adnkronos) – Il vaccino anti covid di Moderna mostra un’efficacia al 100% nei 12-18enni. E in questa fascia d’età non viene rilevato “nessun problema significativo di sicurezza”. E’ quanto annuncia l’azienda farmaceutica Usa comunicando che lo studio di fase 2/3 TeenCOVE sul suo vaccino (mRNA-1273) per gli adolescenti raggiunge l’endpoint primario di immunogenicità non inferiore a quello del gruppo di confronto adulto dello studio di fase 3.

Dati di protezione elevati si riscontrano già dopo la prima iniezione scudo, segnala Moderna. Utilizzando la definizione di caso del Center for Disease Control and Prevention (Cdc) è stata infatti osservata un’efficacia del vaccino pari al 93% dopo la prima dose. Dopo le due dosi non si sono osservati casi di Covid-19, utilizzando la definizione primaria di caso. E questo risultato è coerente con un’efficacia del vaccino del 100%.

Lo studio TeenCOVE ha arruolato negli Stati Uniti più di 3.700 partecipanti di età compresa tra 12 e 18 anni non compiuti.

Moderna presenterà “all’inizio di giugno” i risultati dello studio di fase 2/3 sul suo vaccino anti-Covid negli adolescenti dai 12 ai 18 anni “alla Fda statunitense e agli altri enti regolatori a livello globale, chiedendo l’autorizzazione” del prodotto oggi approvato per la popolazione over 18. Lo dichiara Stéphane Bancel, Ceo del gruppo farmaceutico americano.

“Siamo incoraggiati dal fatto che” il vaccino “mRna-1273 sia stato altamente efficace nel prevenire Covid-19 negli adolescenti – sottolinea l’amministratore delegato – E’ particolarmente emozionante vedere che il vaccino Moderna Covid-19 può prevenire l’infezione da Sars-CoV-2”, aggiunge, confermando l’impegno “a fare la nostra parte per contribuire a porre fine alla pandemia”.