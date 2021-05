Tv: Rossella Sensi, ‘caso Aurora? cose che non dovrebbero mai succedere’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Sono cose che non dovrebbero mai succedere a maggior ragione se il contesto in cui sono state dette è quello di una partita del genere”. Questo il commento di Rossella Sensi ex presidente della Roma ed ex capo del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, in merito alle accuse sessiste rivolte ad Aurora Leone, componente del gruppo comico dei ‘The Jackal’ da Gianluca Pecchini, dirigente della Nazionale italiana Cantanti, alla vigilia della Partita del Cuore, che andrà in scena stasera all’Allianz Stadium di Torino tra Nazionale Cantanti e la squadra dei Campioni per la Ricerca.