Napoli: settimana decisiva per Pd-M5S, Letta e Conte al lavoro** (2)

(Adnkronos) – I dem sono anche al lavoro per mettere a punto un pacchetto di misure per risollevare le casse del comune di Napoli. La ‘voragine’ nel bilancio partenopeo è stato il motivo con cui Manfredi ha argomentato la decisione del passo indietro. I fondi per i comuni in rosso stanziati dall’ultimo dl Sostegni bis non bastano. Servono fondi aggiuntivi. Ci sta lavorando Antonio Misiani, ex-viceministro al Mef e attuale responsabile Economia della segretaria Letta. Ma le misure sono ancora in fase di studio. Sono in corso approfondimenti, si spiega dalle parti di Misiani, per mettere a fuoco le proposte. Intanto il tempo stringe e Italia Viva, da parte sua, continua a invocare le primarie.