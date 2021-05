Musica: a Santa Cecilia i Concerti di Primavera, sul podio Carlo Rizzari (2)

(Adnkronos) – Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra ceciliana, sarà il solista d’eccezione per il Concerto per clarinetto n. 2 di Weber. Carl Maria von Weber è stato il primo compositore dopo Mozart a scrivere pezzi importanti per il clarinetto e il questo concerto è ritenuto il migliore tra composizioni dedicate a questo strumento. Il Concerto, infatti, si impone tra i principali brani del repertorio classico per i suoi brillanti effetti virtuosistici e dà modo al solista di esprimersi in tutte le sue abilità interpretative e virtuosistiche. La serata si chiude con un la Sinfonia n. 1 in do minore di Mendelssohn.

L’opera, completata nel 1824 all’età di 15 anni, non rappresenta per il compositore l’esordio in questo genere musicale, ma segue le dodici sinfonie per archi composte tra il 1821 e il 1823 destinate ai concerti domenicali organizzati presso la casa paterna. Nonostante sia un lavoro giovanile e meno noto delle successive sinfonie, la Sinfonia ha già i caratteri peculiari del suo stile: grande inventiva melodica, vivacità ritmica e fluidità del discorso musicale.