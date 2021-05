Milano: Racca (Federfarma), ‘ipotesi mia candidatura non è concreta’

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – “È fisiologico che alla vigilia di appuntamenti elettorali importanti, come quello che si celebrerà quest’anno per le amministrative di Milano, la politica si rivolga alla società civile per recepire indicazioni, raccogliere istanze e ovviamente individuare possibili candidati. L’ipotesi della mia designazione, circolata a mezzo stampa, non ha quindi alcuna concretezza, ma rappresenta senz’altro un riconoscimento”. Lo sostiene Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. Riconoscimento che “non è tanto – spiega – per la mia persona, ma per le farmacie e per tutti i farmacisti della Lombardia, che si sono confermati, più che mai in questa difficile congiuntura pandemica, uno dei punti di riferimento imprescindibili per i cittadini e per le stesse istituzioni”.