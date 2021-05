Libri: Stefania Auci, esce il romanzo che conclude la saga della famiglia Florio

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – Esce oggi, lunedì 24 maggio, per Edizioni Nord, il nuovo romanzo dell’autrice siciliana Stefania Auci, “L’inverno dei leoni. La saga dei Florio” (688 pagine), tappa conclusiva della saga dei Florio. Il primo volume, “I leoni di Sicilia”, è stato un caso internazionale, tradotto in 32 Paesi, con oltre 650mila copie vendute solo in Italia, in classifica per oltre 100 settimane.

Stefania Auci , nata a Trapani, vive da tempo a Palermo, e spiega: “Quando ho iniziato a scrivere ‘I Leoni di Sicilia’, volevo raccontare la storia di una famiglia unica, dare ai Florio una nuova voce, rendere giustizia alla loro leggenda. E tracciare la loro parabola, quella di una famiglia incredibilmente ricca e potente, al centro della vita economica e culturale europea, che, alla fine, perde tutto. Nell”Inverno dei Leoni’ ho cercato di rispondere alla domanda più difficile di tutte: com’è potuto succedere? E ho scoperto che, come spesso accade con i Florio, la loro storia non si esaurisce nelle ‘cose’ – nelle navi, nelle tonnare e nei palazzi acquistati e poi venduti, nelle feste con centinaia di invitati, nei favolosi gioielli di Franca, nelle rombanti automobili di Vincenzo -, ma vive soprattutto nella passione che lega, nel bene e nel male, tutti loro. Perché tutti i Florio, nessuno escluso. combattono, soffrono, gioiscono, sperano e si disperano… per amore, la luce che ha svelato la straordinaria universalità di questa vicenda così affascinante e complessa”.

A partire dal capitolo conclusivo della saga dei Florio, una conversazione pubblica dedicata alla “Metamorfosi di un’isola” sarà al centro dell’XI edizione di Taobuk, Taormina Book Festival ideato e diretto da Antonella Ferrara, in programma dal 17 al 21 giugno con un vasto cartellone consultabile sul sito taobuk.it e con molti protagonisti internazionali, come Olga Tokarczuk, Emmanuel Carrère e David Grossman, tutti insigniti del Taobuk Award 2021 per l’Eccellenza Letteraria. L’appuntamento è per venerdì 18 giugno, alle ore 16, a Palazzo Ciampoli: Stefania Auci converserà con Lorenzo Nigro autore de “I geni di Mozia” (Il Vomere), per raccontare lo splendore e il fascino della Sicilia nell’epoca dei Florio e dei Whitaker, centro nevralgico di prosperità economica e sociale, crocevia di culture e luogo di confronto tra popoli diversi, alla scoperta della Storia e dei suoi incroci con i microcosmi individuali. Il dialogo sarà condotto dalla giornalista Elvira Terranova, dell’agenzia AdnKronos.