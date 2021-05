Londra, 24 mag. (Adnkronos) – “Sono profondamente rattristato per la scomparsa di Max Mosley. Era una figura importante nella F1 e nello sport automobilistico. Come presidente della Fia per 16 anni, ha fortemente contribuito a rafforzare la sicurezza in pista e sulle strade. L’intera comunità Fia rende omaggio a lui. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia”. E’ il ricordo del presidente della Fia Jean Todt su Max Mosley scomparso a 81 anni.