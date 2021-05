Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Buona idea Luigi Di Maio. Necessario un confronto con tutti i comuni italiani per semplificare le norme e quindi la vita di cittadini e imprese. Enti locali sono in prima linea per servizi alle comunità e nuovi investimenti. Facilitare loro compito significa far crescere il Paese”. Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi.