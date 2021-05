Covid: processo trattativa, pg chiede aula più grande ‘l’aria viziata è pericolosa’

Palermo, 24 mag. (Adnkronos) – “L’accumulo di anidride carbonica e di aria viziata è molto pericoloso, come dicono anche gli esperti. Chiedo che la prossima udienza venga fatta in un’aula diversa, più grande, dove si possano rispettare meglio le distanze sociali. Non vorrei che dopo un anno ci confondessimo proprio all’ultimo”. E’ la richiesta avanzata dal sostituto procuratore generale di Palermo Giuseppe Fici al Presidente della Corte d’assise d’appello di Palermo Angelo Pellino all’inizio delì’udienza del processo sulla trattativa tra Stato e mafia. Oggi Fici e il suo collega Sergio Barbiera inizieranno la requisitoria del processo. “Credo che la cosa importante sia l’uscita dall’emergenza sanitaria, ma chiedo nelle prossime udienza un’aula più grande perché parleremo per cinque, sei ore di seguito”, dice ancora Fici. Questa mattina già la Corte d’assise d’appello si era trasferita in un’aula diversa, più grande. Ecco la replica del Presidente Pellino a Fici: “In questa aula ci sono 40 persone cioè il limite previsto dalle norme, ma in futuro ci trasferiremo in aula bunker Pagliarelli”, annuncia.