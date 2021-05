Appalti: Busia (Anac), ‘no a sospensione Codice, modifiche con il bisturi’

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Nelle regole sugli appalti ci sono cose da cambiare, “ma usando il bisturi e non l’accetta. E senza sospendere il Codice degli appalti”. Lo afferma Giuseppe Busia, presidente dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, in un’intervista a Repubblica. “Il Codice degli appalti non può essere sospeso, perché le direttive europee non disciplinano tutti gli aspetti ed avremmo pericolosi vuoti normativi su parti essenziali. Ed i funzionari pubblici, trovandosi nel deserto normativo, finirebbero per bloccarsi, invece che accelerare. Purtroppo, il Codice è, da un lato, un cantiere sempre aperto, oggetto di continue modifiche normative, con l’incertezza che ne deriva e dall’altro, la più grande opera incompiuta, perché non abbiamo attuato le sue parti più innovative”.

Per Busia “certamente, in alcune parti va aggiornato e migliorato, ma usando il bisturi e non l’accetta, sapendo che ogni modifica inevitabilmente comporta anche un certo rallentamento, necessario per orientarsi nel nuovo contesto”. Il presidente dell’Anac sottolinea che “il piano Next Generation Ue porterà all’Italia tantissime risorse in tempi molto stretti e ciò ovviamente aumenterà anche eventuali appetiti criminali sulla spesa pubblica. Quindi, è necessario adottare dei contrappesi che non rallentino la spesa, visto che la stessa deve essere strumento di innovazione e sviluppo”, continua. “Dobbiamo però dare massima trasparenza agli appalti e garantire che le istituzioni competenti e tutti i cittadini li possano controllare. Inoltre, e soprattutto, abbiamo bisogno di una Pubblica amministrazione più forte e competente: è la migliore misura anticorruzione”.

Sul criterio del massimo ribasso per aggiudicare una gara. Busia sottolinea che “anche le direttive europee scoraggiano il massimo ribasso. Chiedono anzi di badare alla qualità di beni e servizi messi in appalto, che viene meno se si usa esclusivamente il criterio del prezzo più basso. Perché questo sia possibile, servono però stazioni appaltanti che sappiano progettare e poi misurare la qualità, individuando i parametri adeguati, che debbono valere sia per l’appaltatore principale che per i subappaltatori”.