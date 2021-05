Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Io ho già detto che se Gualtieri va al ballottaggio, io lo sosterrò. Il Pd non ha fatto lo stesso perché tra di loro c’è una fortissima pulsione a sostenere Raggi in un’ottica di alleanza a livello nazionale”. Lo dice Carlo Calenda a In Mezz’ora In Più.