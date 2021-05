Letteratura: Steinbeck, scoperto romanzo su lupo mannaro rifiutato da editori**

Londra, 23 mag. – (Adnkronos) – Anni prima di diventare uno degli autori più celebri d’America, John Steinbeck (1902-1968) scrisse almeno tre romanzi che non furono mai pubblicati. Due di loro sono stati distrutti dal giovane scrittore mentre lottava per farsi un nome, ma un terzo – una storia di lupi mannari intitolata “Murder at Full Moon” firmata con lo pseudonimo di Peter Pym – è sopravvissuto rimanendo inedito e chiuso in un archivio da quando fu rifiutato per la pubblicazione nel 1930.

Ora un accademico britannico, Gavin Jones, professore di letteratura americana alla Stanford University, ha chiesto alla fondazione che riunisce gli eredi di Steinbeck di consentire finalmente la pubblicazione dell’opera sul licantropo, scritta quasi un decennio prima di capolavori come “Uomini e topi”, “Furore” e “La valle dell’Eden” che gli fecero ottenere il Premio Nobel della Letteratura 1962. “Ci sarebbe un enorme interesse pubblico per un romanzo totalmente sconosciuto su un lupo mannaro firmato da uno degli scrittori americani più conosciuti e letti del XX secolo”, ha detto Gavin Jones al giornale londinese “The Guardian”. Al momento, però, gli agenti che gestiscono i diritti letterari di Steinbeck non sembrano intenzionati ad autorizzare la stampa dell’inedito. Jones annuncerà i risultati delle sue ricerche d’archivio nel volume “Reclaiming John Steinbeck: Writing for the Future of Humanity”, che sarà pubblicato da Cambridge University Press il 10 giugno.

Il dattiloscritto di 233 pagine è conservato negli archivi dell’Harry Ransom Center presso l’Università del Texas ad Austin. Ambientato in una immaginaria città costiera californiana, “Murder at Full Moon” racconta la storia di una comunità che vive nell’incubo dopo una serie di raccapriccianti omicidi avvenuti durante la luna piena. Gli investigatori temono che un mostro soprannaturale sia emerso dalle paludi vicine. Tra i personaggi del romanzo figurano anche un losco appassionato collezionista di armi ed un eccentrico detective dilettante che si propone di risolvere i misteriosi crimini usando tecniche ispirate dlla sua ossessione per la narrativa poliziesca.