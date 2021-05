Iv: Nobili-Moretto, ‘500 banchetti per ‘Ivinpiazza’, iniezione di entusiasmo’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Anche oggi in moltissime piazze italiane iscritti e simpatizzanti di Italia Viva saranno presenti con gazebo e banchetti. Questo primo weekend di #IVinpiazza è stato un’iniezione di entusiasmo ed energia”. Così commentano Sara Moretto e Luciano Nobili, responsabili dell’organizzazione di Italia Viva, i 500 banchetti che hanno impegnato il partito nei territori nel fine settimana.

“Come speravamo, grazie al lavoro del governo Draghi, l’Italia sta gradualmente ripartendo. Anche per questo abbiamo voluto quest’iniziativa, per cominciare a ritrovarsi di persona all’aperto in sicurezza e non davanti ad uno schermo. Ringraziamo i coordinatori territoriali senza i quali questa iniziativa non avrebbe potuto realizzarsi” proseguono. “Il Family Act è stato protagonista del confronto con le persone avvicinate in questa due giorni di dialogo aperto e senza filtri”.