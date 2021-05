Tv: Sky Tg24, lunedì per il ciclo ‘Stories’ Giuliano Sangiorgi – il tempo del contatto (3)

(Adnkronos) – Infine la parola ‘lavoro’, che, come ha spiegato Sangiorgi, in questo momento non può farlo pensare che ai collaboratori del mondo dello spettacolo. “Per noi -ha aggiunto – quello che abbiamo fatto quest’anno non era semplicemente pubblicare un disco, abbiamo creato delle occasioni che ci hanno reso felici. A novembre, nel momento più rosso di Milano, abbiamo dato l’occasione a decine di nostri tecnici di tornare al lavoro per due mesi, intorno a quella che era la costruzione della presentazione in live streaming dell’album Contatto. Lo stesso abbiamo fatto quando abbiamo presentato il tour. Quando sono arrivato lì ho visto tutti lavorare, da settimane, non potevo crederci che avevamo fatto qualcosa del genere. La parola lavoro mi fa pensare che senza queste persone il mio lavoro non sarebbe possibile. Spero che lo spettacolo torni ad essere un lavoro a tutti gli effetti, soprattutto nelle istituzioni italiane che hanno un po’ dimenticato e considerano i lavoratori dello spettacolo come qualcosa che sia intrattenimento, di cui si può fare anche a meno a volte. Non è così”.

Durante la messa in onda dell’intervista comparirà un QR Code che permetterà, inquadrandolo con la telecamera del proprio smartphone, di accedere a una serie di contenuti speciali dedicati al cantante, disponibili sul sito Skytg24.it. Tutte le interviste di “Stories” sono anche proposte tra i podcast di Sky Tg24, sul sito skytg24.it e sulle principali piattaforme di podcasting. Stories – ‘Giuliano Sangiorgi – il tempo del contatto’, andrà in onda lunedì 24 maggio alle 21 su Sky Tg24 (canali 100 e 500 di sky e canale 50 del dtt), venerdì 28 maggio alle 19.55 su sky arte (canale 120 di sky) e disponibile on demand.