Samp e Genoa vincono negli anticipi, pari Crotone-Fiorentina

ROMA (ITALPRESS) – Claudio Ranieri saluta la Sampdoria con una vittoria rotonda nell'ultima giornata di campionato. Senza più nulla in palio, i blucerchiati battono nettamente al 'Marassi' di Genova il Parma già da tempo retrocesso con il punteggio di 3-0. I padroni di casa archiviano la pratica nei primi 45 minuti, grazie alle reti di Quagliarella (20') e Colley (44'); nella ripresa a segno, al 19', Gabbiadini. Diventano così nove le sconfitte consecutive per i ducali, che non riescono ad abbandonare l'ultimo posto e salutano la massima categoria con l'amaro in bocca. L'altro successo nei tre anticipi è firmato dal Genoa, che espugna per 1-0 la Sardegna Arena, la tana del Cagliari: decisivo il gol, al 15', di Shomurodov. Negli ultimi minuti c'e' spazio per il ritorno in campo di Sottil, dopo quasi quattro mesi, e per l'espulsione di Behrami a 7' dal novantesimo ma il risultato non cambia: i sardi non trovano la via della rete per il terzo turno consecutivo, i liguri chiudono invece in bellezza. Il Crotone saluta la Serie A con un pareggio per 0-0 allo 'Scida' contro la Fiorentina di Iachini, all'ultima sulla panchina viola. I pitagorici evitano l'ultimo posto e concludono con 23 punti; per i viola, che avevano conquistato l'obiettivo salvezza da diverse settimane, quota 40 e il rammarico per non aver lottato per obiettivi più consoni al proprio blasone.

(ITALPRESS).

mc/gm/red

22-Mag-21 22:52