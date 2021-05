Centrosinistra: Palazzotto, ‘bene ‘Prossima’ per costruire Italia del futuro’

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Serve il coraggio di ricostruire la società del domani. Senza pensare alla persone il domani non arriverà”. Lo ha detto Erasmo Palazzotto, presidente commissione Giulio Regeni, nel corso dell’evento le “Parole che non ti aspetti” organizzato dalla rete “Prossima”.

“Il secolo appena iniziato è quello dei diritti umani, della loro affermazione o del tramonto – ha sottolineato – I diritti sono corpi vivi che vanno coltivati e accuditi altrimenti si deteriorano. Quello che sta accadendo nel Mediteranno, la scelte del valore da dare alle vite ricadrà sul nostro futuro. Le discriminazioni che stanno avvenendo riguarderanno anche tutti noi che ci sentiamo intoccabili. Non possiamo accettare certi comportamenti” come avvenuto per esempio con Giulio Regeni. Questi comportamenti sono “ritenuti un costo accettabile in nome di preseunti interessi nazionali che di volta in volta possono essere geopolitici, economici ma non può essere così. Non possimao restare in silenzio rispetto anche a quanto sta avvenendo in Medio Oriente”.