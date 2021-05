Pd: domani presentazione ‘Prossima’, rete vicina a territori

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Domani alle ore 10 si terrà l’evento “Le parole che non ti aspetti”, organizzato da “Prossima”, rete politico-culturale di sinistra che raccoglie le esperienze di amministratori locali, parlamentari, associazioni e militanti del Partito Democratico e del centrosinistra. L’evento, moderato da Maria Pia Pizzolante, sarà interamente digitale e avverrà in diretta streaming sulle pagine Facebook di “Futura” e di “Prossima”.

Intervegono, tra gli altri, la presidente del Pd Valentina Cuppi, Nicola Oddati, Marco Furfaro, Stefano Vaccari, Marco Miccoli, Paola De Micheli, Antonello Cracolici, Chiara Luisetto, Gaspare Giacalone della direzione nazionale Pd; amministratori locali, sindaci e gruppi dirigenti del Pd come Vincenzo Ceccarelli, capogruppo regionale in Toscana, e Armida Filippelli, assessora regionale Campania. Ma anche ospiti e personalità come Enza Rando, vicepresidente Libera, Erasmo Palazzotto, presidente commissione Giulio Regeni, Elly Schlein, vicepresidente Emilia Romagna, Jean Pierre Moreno, attivista LGBTQi, Antonella Soldo, megliolegale.it, Giuliano Pisapia, parlamentare europeo, Francesca Chiavacci, presidente Arci, Emiliano Manfredonia, presidente Acli, Livia Turco, presidente Fondazione Nilde Iotti, Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, Mattia Santori, leader del movimento delle Sardine, Iacopo Melio, consigliere regionale Toscana.