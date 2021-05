Mo: Mosca chiede riunione urgente del ‘Quartetto’

New York, 21 mag. (Adnkronos) – La Russia chiede la convocazione di una riunione del ‘Quartetto’ di mediatori sul Medio Oriente (Russia, Stati Uniti, Unione europea, Onu) dopo l’entrata in vigore del cessate il fioco. “Siamo in favore dell’attivazione del Quartetto. Proponiamo una riunione ministeriale urgente per de escalare la situazione e creare fiducia”, ha detto il vice Rappresentante permanente di Mosca all’Ou, Dmitry Polyansky, nella riunione dell’Asseblea generale delle Nazioni Unite dedicata alla crisi invitando anche i governi di Israele e Palestina ad “assumere responsabilità e avviare un dialogo”.