FdI: Fidapa Messina, ‘Meloni non ha mai ricevuto il nostro invito a scuola, era solo un’idea’

Palermo, 21 mag. (Adnkronos) – “Le operazioni per organizzare l’incontro erano partite senza che ancora fosse arrivato l’ok da parte dell’onorevole Meloni, che ci risulta non avesse nemmeno ricevuto l’invito. Il tutto era ancora in una fase preparatoria”. Lo ha detto all’Adnkronos Rosamaria Trischitta, Presidente Fidapa di Messina dopo le polemiche sulla presenza, on line, di Giorgia Meloni all’Istituto economico ‘Jaci’ di Messina. “La Fidapa, sezione di Messina, sentiti i vertici Nazionali della stessa Fidapa aveva deciso di organizzare una serie di incontri con l’autore; un’idea tuttavia non definita ma in fase solo di elaborazione”. E conclude: “Quello con l’Onorevole Meloni sarebbe stato il primo di questi incontri se ella avesse dato la sua disponibilità”.