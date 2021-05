Violenza sessuale: chiesta archiviazione presidente Tribunale Tempio Pausania**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento in cui risulta indagato per violenza sessuale il presidente del Tribunale di Tempo Pausania, Giuseppe Magliulo. Lo fa sapere il difensore, l’avvocato Valerio Spigarelli. I fatti risalirebbero al 2019 e ad occuparsi dell’indagine sono i pm capitolini, competenti per le vicende che riguardano i magistrati della Sardegna.

“Diamo atto di questa decisione al fine di porre freno alla indecorosa e diffamatoria pubblicazione di notizie e prese di posizioni da parte di alcuni organi di stampa e commentatori televisivi – afferma l’avvocato Spigarelli – che hanno richiamato la vicenda, del tutto inconsistente e già da tempo avviata verso il naturale epilogo processuale, distorcendola, condendola di notizie non vere e accostandola in maniera strumentale al procedimento penale del cosiddetto ‘caso Grillo’’.