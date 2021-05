Tv: Ludovico Tersigni è il conduttore di X Factor 2021

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – X Factor sceglie il suo frontman: sarà Ludovico Tersigni il conduttore dello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e Now. Romano, 25 anni, Ludovico è tra i protagonisti di Skam Italia, vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series e tenuto incollati agli schermi migliaia di fan per quattro stagioni. Recitazione ma anche musica, di cui è grande appassionato: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band di cui non ha mai svelato il nome.

La sua carriera inizia quando, ancora bambino, a scuola si divideva tra musica e teatro. Nel 2014 ha interpretato il ruolo di Ludovico nel film di Diego Bianchi, in arte Zoro, Arance e Martello, presentato durante la 71esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A seguire, al cinema è stato nel 2016 nel cast di ‘L’estate addosso’, film scritto e diretto da Gabriele Muccino, e l’anno dopo protagonista di ‘Slam – Tutto per una ragazza’, film – diretto da Andrea Molaioli e presentato al Torino Film Festival – che gli è valso il Premio Biraghi, assegnato ai Nastri d’Argento a Taormina, ogni anno, a giovani rivelazioni del cinema italiano; ha recitato nel cortometraggio Aggrappati a me di Luca Arcidiacono. Ludovico è tra i protagonisti delle prime due stagioni della serie ‘Tutto può succedere’ diretta da Lucio Pellegrini e dal 2019 è tra i volti della serie Summertime.

Oltre a questo, dipinge ed è molto sportivo (pratica vela, surf, arrampicata e skate). Il nome del nuovo conduttore è il primo tassello del mosaico di X Factor 2021 che va componendosi in queste settimane. Un’edizione che si pone fin dal primo giorno di lavoro un obiettivo: alzare lo sguardo. Rimettere al centro tutto ciò che negli ultimi mesi è stato messo a lato, mettersi al fianco di una generazione, la “Generazione Z”, a cui c’è bisogno non solo di ridare voce ma anche di restituire fiducia. E Ludovico Tersigni ne è uno dei volti più rappresentativi: al suo esordio assoluto nella conduzione televisiva, Ludovico vi approda come un giovane talento chiamato ad accompagnare altri talenti, spesso coetanei, sul palco di X Factor.