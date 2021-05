Serie A Padel dal 20 al 23 maggio al Bolasport di Roma

(Adnkronos) – Riparte il campionato di Serie A italiano di Padel e il Due Ponti Sporting Club e Sic Europe, società leader nel mondo della Logistica Integrata dei Trasporti e dell’elettromedicale, rinnovano il loro interesse per questo sport, puntando, quest’anno, al titolo italiano con un team altamente più competitivo, il Team serie A Due ponti, che vede schierata la coppia numero uno al mondo Juan Lebron e Ale Galan, il primo è un nuovo ingaggio fortemente voluto dagli sponsor e da tutto lo staff era già tesserato lo scorso anno per il Misano Sporting Club e il secondo al suo primo debutto in Serie A.

Il prestigio dei nomi che compongono il Team, però, continua con “Lucho” Capra attuale n. 30 del ranking mondiale e l’ex tennista top-30 del circuito Atp tour Potito Starace. Eccellente anche la rappresentanza “rosa” della squadra con la numero uno Patty Llaguno, una delle veterane del World Padel Tour, e la giovanissima italiana Claudia Jensen Sirvent, una delle più giovani protagoniste nel circuito mondiale.

A credere nel team insieme al Due Ponti Sporting Club e Sic Europe ci sono anche due grandi realtà, la EvoJob HealthCare e la Romana Trucks Italia, che con il loro prestigioso contributo hanno completato la solida partnership per la formazione di uno team strepitoso e con tutti i numeri in regola per ottenere il massimo risultato. I primi incontri della Serie A avranno inizio oggi giovedì 20 maggio nella cornice del Bolasport di Roma, ma i numeri uno hanno già concesso un assaggio del grande spettacolo già ieri, nel corso degli allenamenti sui campi del Due Ponti Sporting Club, a Roma.

“Già lo scorso anno, abbiamo voluto avvicinare la nostra realtà aziendale a questo affascinante sport -spiega Renato Panella, direttore generale di Sic Europe-. L’esperienza ci ha gratificato e con maggiore entusiasmo abbiamo deciso di unirci al Due Ponti Sporting Club collaborando insieme al presidente Tornaboni per comporre un team di giocatori di fama internazionale e sviluppare progetti sportivi di altissimo livello. Ringrazio, quindi, anche la EvoJob HealthCare e il suo presidente Daniele Pinti e la Romana Trucks Italia della Famiglia D’Eramo che hanno deciso di puntare insieme a noi sul Team”.

“Dare continuità alla partnership che con Sic Europe abbiamo avviato, già dallo scorso anno, partecipando al campionato della serie A di padel -commenta Emanuele Tornaboni, presidente del Due Ponti Sporting Club di Roma- mi riempie di soddisfazione. Vedere poi, quest’anno, i numeri uno del mondo Lebron e Galan e un team di fuoriclasse vestire i nostri colori mi fa credere che ribaltare la leadership del “Circolo canottieri Aniene”, da anni padrone del titolo italiano, non è un sogno irrealizzabile”.