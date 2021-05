Migranti: Tajani, ‘Ue passi dalle parole ai fatti’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – La questione immigrazione “è sempre più europea. Dalle parole bisogna passare ai fatti”. Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa, esprimendo apprezzamento per l’idea di “Draghi e Macron di pensare ad un investimento di 100 miliardi di dollari in Africa, è una cosa che andiamo dicendo da tempo. L’Europa deve affrontare in maniera unita un problema che non è italiano, spagnolo, greco, maltese, è un problema europeo”.

“L’Europa deve avere il coraggio e la determinazione di essere protagonista di un’azione che a breve, medio e lungo termine permetta di risolvere la questione migratoria. Senza una strategia europea, quando nel 2050 ci saranno 2 miliardi e mezzo di africani, rischiamo di avere flussi migratori incontenibili”.