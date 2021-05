Dl Sostegni bis: Carbonaro (M5S), ‘welfare per spettacolo evento di portata straordinaria’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Per la prima volta in Italia verranno riconosciuti ai lavoratori dello spettacolo le tutele e i diritti che meritano, dal migliore trattamento pensionistico all’indennità di malattia e al sostegno alla genitorialità: è un evento di portata davvero straordinaria”. Così Alessandra Carbonaro, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio.

“Le norme contenute nel decreto Sostegni bis sono il grande passo in avanti che il settore aspettava da sempre – aggiunge -. Sono particolarmente orgogliosa che alla base di questo nuovo sistema di welfare ci sia il grande lavoro dell’indagine conoscitiva sui lavoratori dello spettacolo realizzato alla Camera dei deputati. Ora non vediamo l’ora di portare avanti l’impegno in Parlamento proponendo tutti i possibili miglioramenti”, conclude Carbonaro.