Vino: nasce Settimo Pizzolato Holding, nuova veste per cantina trevigiana leader nel bio

Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Con oltre 7 milioni di bottiglie prodotte, 85 ettari di vigneto di proprietà, un fatturato previsto per il 2021 di oltre 20 milioni di euro e una presenza capillare in oltre 33 paesi nel mondo, la Cantina Pizzolato di Villorba, azienda vitivinicola veneta che produce vini certificati biologici dal 1991, sale a buon diritto nell’olimpo delle aziende vitivinicole biologhe più interessanti del panorama nazionale. Un successo che è frutto di una precisa e coerente scelta valoriale: fare della sostenibilità l’asset di riferimento dell’intera filiera. Forti di questa importante ascesa e con un’agenda ricca di nuovi progetti da realizzare, ad aprile 2021 è stata istituita la Settimo Pizzolato Holding, oggi composta dai quattro membri della famiglia Pizzolato: Settimo Pizzolato, Sabrina Rodelli, Federico e Stefania Pizzolato, figli di Settimo nonché quinta generazione pronta oggi a cogliere con entusiasmo le nuove sfide che la realtà imprenditoriale sta affrontando”. E’ quanto comunica una nota dell’azienda.

La Holding possiede il 100% di Cantina Pizzolato srl, l’azienda vitivinicola con sede a Villorba, in provincia di Treviso, e fa da cappello all’Azienda Agricola Pizzolato Settimo che entro la fine del 2021 vedrà l’apertura di un agri-wine bar ad ampliamento del comparto hospitality. “Una nuova veste, quella della Settimo Pizzolato Holding, nata dall’esigenza di potenziare l’azienda – commenta Settimo Pizzolato – e dotarla di una struttura organizzativa moderna, efficiente e funzionale capace di cogliere le sfide del momento e di tradurle in progetti concreti, nella massima fedeltà ai valori che guidano da sempre il nostro agire: attenzione all’ambiente, alle persone e al territorio”.

Una realtà, quella della Cantina Pizzolato, che ha fatto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica un carattere identitario imprescindibile capace di tradursi costantemente in scelte strategiche lungimiranti. Forte investimento nella digitalizzazione, vincente politica di diversificazione dei mercati di esportazione, grande attenzione al biologico e agli aspetti di sostenibilità a 360 gradi: questa la strategia dell’azienda trevigiana.

“In questo ultimo anno – spiega Sabrina Rodelli – il biologico si è rivelato un segmento di mercato in ascesa. Noi ci abbiamo creduto fortemente lavorando con impegno sia in vigna, con il nostro progetto dei vitigni resistenti Piwi, sia più in generale nella conduzione dell’azienda attraverso il nostro Bilancio sociale che è stata la nostra bussola per il nostro terzo anno consecutivo. Da un punto di vista commerciale, siamo presenti nella grande distribuzione specializzata di vini biologici, settore che rientra nelle categorie di negozi alimentari con crescita a doppia cifra dei consumi, dato che conferma che il consumatore è sempre più consapevole dell’acquisto. Diversificare l’offerta al consumatore è stato strategico: solo vini bio di qualità, certificati, da fasce di prezzo medie a quelle più alte, con differenziazioni di packaging”.

“L’aumento più importante delle vendite – prosegue – ha riguardato le nostre bollicine specialmente grazie alla nostra linea M-Use, la bottiglia in vetro leggero nata per essere riutilizzata, che a solo un anno e mezzo dall’inserimento sul mercato ha registrato risultati importanti. Il nostro ultimo progetto, la nuova linea Back to Basic, incarna al 100% il percorso identitario che abbiamo sin qui realizzato: rispetto per l’ambiente, sviluppo sostenibile, responsabilità sociale e condivisione degli impegni con i nostri fornitori. Si tratta di una linea, nata nel nostro quarantesimo anno di attività, che va infatti oltre il vino biologico e coinvolge l’intera filiera del packaging attraverso l’utilizzo di sei elementi – uve, vetro, tappo, capsula, etichetta e cartone di imballaggio – eco e a basso impatto ambientale”.

Una continua evoluzione, quindi, quella che caratterizza La Cantina Pizzolato che oggi si rafforza attraverso la nuova Settimo Pizzolato Holding permettendo all’azienda di accrescersi e svilupparsi ulteriormente restando sempre fedele alla propria mission aziendale.