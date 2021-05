Terrorismo: garante lombarda vittime di reato sarà al Memorial Day Sap, ‘immensa emozione’

Milano, 19 mag. (Adnkronos) – La garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Lombardia, Elisabetta Aldrovandi, sarà a Roma domani, giovedì 20 maggio, per partecipare alla cerimonia all’Altare della Patria in occasione del Memorial Day in ricordo delle vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità. “E’ un onore per me essere stata invitata e partecipare a questo importante evento che commemora coloro che hanno sacrificato la loro vita per la nostra Italia e per la sicurezza dei cittadini -dichiara Aldrovandi-. Ringrazio sentitamente il segretario generale Sap Stefano Paoloni per avermi coinvolto in questa iniziativa chiamandomi a deporre la corona di fiori all’Altare della Patria. Parteciperò con immensa emozione”.

L’evento, organizzato dal Sap-Sindacato autonomo di polizia, è previsto per le ore 12.30 e sarà preceduto a partire dalle 9 dalla ‘Camminata della memoria’, che si snoderà su quattro percorsi attraverso le vie della Capitale e toccherà in particolare luoghi simbolo in ricordo di coloro che hanno pagato con la vita il servizio per il Paese. A deporre la corona di fiori presso l’Altare della Patria ci saranno il sottosegretario agli interni Nicola Molteni, il vice capo vicario della polizia di stato prefetto Maria Luisa Pellizzari, il segretario generale del Sim carabinieri Antonio Serpi, il segretario generale del Les Giovanni Iacoi e rappresentanti della guardia di finanza.