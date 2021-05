Sport: Ics investe nella formazione con il consorzio Elis (2)

(Adnkronos) – È proprio in quest’ottica che Ics ha deciso di aderire al Consorzio Elis, sostenendone concretamente le attività formative e sociali e mettendo a fattor comune l’esperienza acquisita in oltre 60 anni di attività, nei settori di comune interesse.

Tra Credito Sportivo ed Elis è condivisa la consapevolezza del crescente impatto – diretto, indiretto e indotto – dei sistemi sportivi e culturali, vere e proprie “difese immunitarie sociali”, che assumono un ruolo centrale nella doppia prospettiva di uscire positivamente dalla crisi attuale e nell’approccio propositivo e strutturato al futuro.

Con questa nuova opportunità di collaborazione Ics conferma e consolida la vocazione, che diventa prassi quotidiana, a investire non solo nelle infrastrutture fisiche, ma anche in quelle immateriali, a partire dall’educazione e la formazione, quali strumenti indispensabili alla crescita dei settori sportivo e culturale, nella loro accezione più ampia e contemporanea.