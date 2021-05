Lombardia: Fontana incontra prefetti, ‘ok a tavolo per sicurezza sul lavoro’

Milano, 19 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo deciso di istituire un tavolo di lavoro composto da Regione, Prefetture lombarde, sindacati Cgil, Cisl, Uil, Inail, Assolombarda, Confartigianato, Unione artigiani, Api, Assoimpredil/Ance, che si riunisca con regolarità e con l’obiettivo di un maggior coordinamento delle azioni già in campo sul tema dei controlli e della sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare attenzione alle differenti criticità e necessità a livello provinciale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione che si è tenuta questo pomeriggio in prefettura a Milano, con il prefetto Renato Saccone, quelli delle altre province lombarde e ai rappresentanti delle parti sociali che hanno competenza in materia di sicurezza nel mondo del lavoro.

“Il tema della sicurezza sul lavoro – ha ricordato il presidente – è stata una priorità della mia Giunta sin dal momento dell’insediamento. La scelta di destinare i fondi delle sanzioni per assumere più personale addetto ai controlli è stata alla base di uno dei primi provvedimenti della mia Giunta ad aprile del 2018. Siamo riusciti ad accantonare un budget che consente 45 assunzioni all’anno, ma l’obiettivo di Regione Lombardia è il potenziamento di queste risorse”.

Fontana ha spiegato che la recente “recrudescenza di eventi luttuosi ci impone di alzare il livello di attenzione. Il timore è che con la ripresa delle attività fattori come la paura di perdere il posto di lavoro o piuttosto la pressione per recuperare l’attività persa durante il lockdown possano essere alla base di un calo nei livelli di sicurezza”. Per questo “è fondamentale la messa in campo di interventi sinergici in grado di contrastare il fenomeno, che per Regione Lombardia si traducono nel rientro degli operatori al servizio per la tutela dei lavoratori, nel potenziamento del budget per le assunzioni, nella concretizzazione di quelle che la pandemia non ha permesso di attivare (circa 7 milioni di euro già impegnati e liquidati) e nell’acquisto di attrezzature (circa 900mila euro)”.