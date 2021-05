Covid: in Lombardia 936 nuovi casi (1,9%), continuano a diminuire i ricoverati**

Milano, 19 mag.(Adnkronos) – In Lombardia, a fronte di 49.001 tamponi effettuati, sono 936 i nuovi casi risultati positivi (1,9%). Continuano a diminuire i ricoverati e i guariti/dimessi sono 1.482. Questi i principali dati contenuti nel bollettino diffuso da Regione Lombardia.

Nel dettaglio, sui 49.001 tamponi effettuati, 30.537 sono molecolari e 18.464 antigenici e portano il totale complessivo a 10.245.843.

Dei 936 nuovi casi positivi, 79 sono risultati ‘debolmente positivi’. I pazienti guariti/dimessi in totale sono 757.040 (+1.482), di cui 3.195 dimessi e 753.845 guariti.

Calano sia i ricoverati in terapia intensiva, sono 337 (-16), sia i ricoverati non in terapia intensiva, 1.920 (-72). I decessi, in totale, ammontano a 33.416 (+25).