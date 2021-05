Auto: Scuderi, ‘Stellantis lascia Unrae per Anfia, ma associazioni devono accorparsi’

Roma, 19 mag. -(Adnkronos) – “Stellantis è in uscita dall’Unrae e sarà in Anfia”. Lo annuncia all’Adnkronos Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, osservando come anche Confindustria Nautica, “l’Ucina è una realtà che va integrata in un sistema di trasporti e di mobilità. Insomma, così come si accorpano aziende domani vedremo accorparsi le associazioni” perché si opera “in un mercato che non ha più barriere”. Non a caso, spiega, visto che Unrae ed Anfia hanno lavorato insieme per spiegare alla politica l’importanza di interventi di sostegno all’automotive è evidente che “in questo momento è proprio l’unione che fa la forza”.

D’altronde, aggiunge, in riferimento alle rappresentanze imprenditoriali, “il generalismo lascia il tempo che trova: istituzioni pachidermiche cesseranno di esistere” mentre il futuro “sarà sempre più delle associazioni datoriali di categoria, la cui competenza sarà il riferimento” del mercato. E sul fronte opposto, osserva Scudieri, “negli stessi rapporti sindacali il contratto di secondo livello sara’ il contratto” di riferimento.