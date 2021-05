Roma: Meloni, ‘Bertolaso non ha ancora detto no’

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Che Bertolaso non accetterà” la candidatura a sindaco di Roma per il centrodestra “ancora non è notizia. Gira questa voce, ma ci siamo scambiati sms qualche giorno fa, non ha ancora declinato, quindi aspetterei”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Raiuno.

“Se Bertolaso dovesse declinare come ha declinato Albertini -ha aggiunto la leader di Fdi- penso che ci si debba vedere. Confido che Salvini convochi un tavolo nei prossimi giorni, francamente penso che sia più intelligente fare questo dibattito lì piuttosto che farlo via media, perchè qualsiasi sia il candidato, di nomi autorevoli ce ne sono tanti, con questo battage si logorano”.