Mafia: Lamorgese, ‘pronto un pacchetto di nuove norme su interdittiva aziende’

Palermo, 18 mag. (Adnkronos) – “Stiamo preparando un pacchetto normativo per consentire che una volta che si va a operare l’interdittiva nei confronti di una azienda non si corra il rischio poi di non salvare l’impresa o dare dei contributi necessari, ricorrendo anche alla possibilità di applicazione dell’articolo 32 del decreto legge 90 sull’anticorruzione, perché in questo modo noi rendiamo possibile operare”. Lo ha annunciato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese intervenendo a un convegno sulla mafia. “Stiamo facendo un pacchetto di norme per dire che l’attività che noi svolgiamo come amministrazione dell’Interno e non solo tramite le forze di polizia e la magistratura – dice – Il nostro impegno è non fare venire meno i controlli ma sempre presenti cercando di valorizzare la nostra attività. Contrastare vuol dire ridare dignità al lavoro”