Europei nuoto, Quadarella oro negli 800 sl donne

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero femminili agli Europei di Budapest, confermando il titolo continentale conquistato a Glasgow 2019. La nuotatrice romana, tesserata CC Aniene e allenata da Christian Minotti, ha dominato la prima gara della seconda giornata di finali in Ungheria, chiudendo con il crono di 8'20"23. Argento per la russa Anastasia Kirpichnikova (8'21"86), bronzo per l'altra russa Anna Egorova (8'26"56). L'altra azzurra Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto) ha chiuso al quinto posto, con il crono di 8'29"81. "Il periodo non è dei migliori, 8'20" va benissimo come tempo anche se speravo di scendere sotto questo muro. Cercavo comunque degli stimoli e li ho trovati – ha detto Quadarella dopo l'oro – Con la russa è stata una bella gara. Sono contenta, ho fatto quello che dovevo fare". Argento per la staffetta mista azzurra della 4×200 stile libero. Il quartetto italiano formato da Stefano Ballo, Stefano Di Cola, Federica Pellegrini e Margherita Panziera ha chiuso in 7'29"35 alle spalle della Gran Bretagna (oro in 7'26"67) e davanti alla Russia (bronzo in 7'31"54). Uno strepitoso Kliment Kolesnikov ha vinto la medaglia d'oro nei 50 dorso maschili realizzando il nuovo record del mondo nella distanza in 23"80. Il russo ha battuto il suo precedente crono di 13 centesimi. Nelle altre gare, Alessandro Miressi ha dominato la prima semifinale dei 100 stile libero maschili ritoccando il record italiano della distanza con il tempo di 47"53.

18-Mag-21 19:49