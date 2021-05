Roma, 18 mag (Adnkronos) – “Tutte scuse per non dimettersi. In caso (improbabile o impossibile) di manca elezione di un nuovo presidente, presiederebbe il vicepresidente Adolfo Urso che come prevede la legge è di opposizione”. Lo scrive su Twitter il deputato di FI Elio Vito sulle dimissioni del presidente del Copasir Volpi.